В Казани из-за гололеда за ночь использовали 111,6 тонны реагента

Сегодня в Казани в противогололедной обработке участвовали 645 дорожных рабочих. Они использовали 280 единиц техники. Об этом сообщается на сайте мэрии города.

За ночь использовали самое большое количество противогололедных материалов за этот сезон — 111,6 тонны реагента и 678,8 тонны песко-соляной смеси. Из города вывезли 3145 тонн снега.

По данным сервиса «Открытая Казань» жители города оставили 124 обращения по поводу гололеда. Сейчас в городе продолжается противогололедная обработка тротуаров, дворов и входных групп.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Казани вечером 23 ноября прошел ледяной дождь, из-за чего контактная сеть и пантографы трамваев обледенели. Также из-за непогоды произошли многочисленные повреждения и обрывы контактной сети, длительные простои подвижного состава.





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Елизавета Пуншева