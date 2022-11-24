В Казани изымут участок и жилые помещения дома №6 по улице Каспийская

В Казани изымут для муниципальных нужд участок и жилые помещения многоквартирного дома №6 по улице Каспийская в связи с признанием его аварийным, такое постановление есть в сборнике документов мэрии города.



— Изъять путем выкупа для муниципальных нужд жилые помещения дома

№6 по ул. Каспийская <...>, земельный участок кадастровый номер 16:50:050130:35 площадью 1031,0 кв. м, занимаемый жилым домом №6 по ул. Каспийская, — сказано в документе.

Срок действия постановления — три года. Контроль за его исполнением возложен на руководителя казанского исполкома Искандера Гиниятуллина.

Фото: сборник документов мэрии Казани

На прошлой неделе стало известно, что исполком Казани принял постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений дома №12 по улице Каспийская. Дом признали аварийным и подлежащим сносу в апреле этого года, однако собственники требований о сносе не исполнили.



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Маргарита Головатенко