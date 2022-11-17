Исполком Казани изымет у собственников участок и жилые помещения дома №12 по улице Каспийская

Исполком Казани принял постановление об изъятии земельного участка и жилых помещений дома №12 по улице Каспийская. Документ размещен в соответствующем сборнике.

Как сообщается в постановлении, дом признали аварийным и подлежащим сносу в апреле этого года. Однако собственники требований о сносе не исполнили.

Изымут жилые помещения путем выкупа для муниципальных нужд. О выкупе участка в документе не уточняется. Срок действия постановления составляет 3 года.

Фото: скриншот постановления

Напомним, в Татарстане официально признали аварийными 358 многоквартирных домов. Все они внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) со специальной пометкой.



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Елизавета Пуншева