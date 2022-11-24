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Президент Татарстана подписал закон о бюджете на 2023 год

10:06, 24.11.2022
Президент Татарстана подписал закон о бюджете на 2023 год
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал закон о бюджете республики на 2023 год и плановые периоды 2024 и 2025 годов.

  • В 2023 году прогнозируемый объем доходов бюджета составит 343,9 млрд рублей, расходы — 371 млрд, дефицит — 27,1 млрд рублей.
  • В 2024 году доходы достигнут 367,4 млрд рублей, расходы — 394,6 млрд, дефицит составит 27,2 млрд.
  • В 2025 году доходы планируются на уровне 366,9 млрд рублей, расходы — 394,3 млрд, дефицит — 27,3 млрд.

Напомним, в сентябре Кабинет министров Татарстана одобрил основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2023—2025 годы. На прошлой неделе Госсовет Татарстана принял во II чтении закон о бюджете республики на 2023—2025 годы.

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Маргарита Головатенко
ЭкономикаФинансыОбществоВласть Татарстан

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