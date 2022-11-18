Госсовет Татарстана принял закон о бюджете республики на 2023–2025 годы

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сегодня Госсовет Татарстана принял во II чтении закон о бюджете республики на 2023—2025 годы. Его направили на подпись президенту республики Рустаму Минниханову.

Так, в следующем году доходы составят 343,8 млрд рублей, расходы — 370,9 млрд, дефицит — 27,1 млрд рублей.

В 2024 году доходы достигнут 367,3 млрд рублей, расходы — 394,5 млрд, дефицит — 27,2 млрд.

В 2025 году доходы планируются на уровне 366,9 млрд рублей, расходы — 394,2 млрд, дефицит — 27,4 млрд.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в сентябре Кабинет министров Татарстана одобрил основные параметры прогноза социально-экономического развития республики на 2023—2025 годы.

Согласно документу, Кабмин также постановил принять к сведению прогноз консолидированного бюджета и проект бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Минфину и Минэкономики республики поручено внести проект закона «О бюджете Татарстана на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» на рассмотрение в Кабинет министров до 22 сентября.

В том же месяце сообщалось, что в республике общий объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета на 2023 год прогнозируется в объеме 342,5 млрд рублей, на 2024 год — 366,3 млрд рублей, на 2025 год — 390,9 млрд рублей.

Налог на прибыль в 2023 году составит 103,1 млрд рублей. Поступление налога на доходы физических лиц в консолидированный бюджет Татарстана в 2023 году прогнозируется в сумме 116,8 млрд рублей.

Прогноз поступления акцизов в консолидированный бюджет составил 37,9 млрд рублей. Поступления налога в 2023 году могут составить 31,2 млрд рублей. Поступления земельного налога ожидаются в размере 8,3 млрд рублей, транспортного налога — в размере 6,6 млрд рублей.



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Максим Кокунин