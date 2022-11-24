СИБУР провел испытания собственного катализатора для малотоннажной химии

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

На нижнекамском предприятии СИБУРа проведены опытно-промышленные испытания российского тетраизобутират циркония — катализатора, который используется при производстве линейных альфа-олефинов. Новый компонент разработан специалистами корпоративного научного центра НИОСТ в Томске и научно-технического центра (НТЦ) «Нижнекамскнефтехима» и не имеет аналогов в России.



Разработка и запуск производства тетраизобутират циркония является частью программы СИБУРа по укреплению технологической независимости компании. Собственное производство ключевых компонентов в области мало- и среднетоннажной химии — необходимый элемент поддержания стабильности основных технологических цепочек. Ранее компания объявляла об успешной разработке и испытаниях гексена — другого ключевого компонента для производства полимеров. К 2024 году СИБУР планирует построить установку по производству этого субпродукта мощностью 50 тыс. тонн в год на «Нижнекамскнефтехиме». Разработкой гексена также занимался научно-исследовательский центр НИОСТ.



Тетраизобутират циркония и гексен являются обязательными компонентами в цепочке производства полиэтилена. Их использование позволяет выпускать специальные марки полимера, которые обладают улучшенными свойствами и востребованы в том числе в производстве медицинской продукции, упаковочных материалов, систем газо- и водоснабжения. Наличие собственных качественных субпродуктов позволяет СИБУРу гарантировать устойчивое снабжение ими своих предприятий вне зависимости от внешних факторов.



— Благодаря слаженной работе наших коллег из Нижнекамска, разработчиков и технических специалистов НИОСТа в кратчайшие сроки был организован цех производства нового катализатора, который уже сегодня может полностью обеспечить потребности СИБУРа в качественном продукте, — отмечает начальник цеха НИОСТ Кирилл Калягин.



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Первая опытная партия тетраизобутират циркония, выпущенная в цехе пилотных установок НИОСТа, уже прошла испытания на «Нижнекамскнефтехиме» в октябре — ноябре этого года. К настоящему времени в промышленном масштабе произведено 420 килограммов нового катализатора, который был использован для выпуска альфа-олефинов.



— Новый катализатор был загружен в установку для проведения фиксированного пробега. По мониторингу параметров технологического процесса получены положительные результаты. Теперь предстоит опробовать еще одну поступившую партию, на этот раз большего объема. По итогам, вместе с подтверждением стабильности качества, откроем возможность перехода на катализатор отечественного производства, — говорит начальник цеха №6714 завода ОиГ «Нижнекамскнефтехима» Линар Нургалиев.



С переходом на циркониевый катализатор собственной разработки СИБУР «замыкает» цикл производства полимеров и будет обладать всеми технологиями получения промежуточных продуктов, которые необходимы для выпуска полиэтилена и других современных синтетических материалов.