В Авиастроительном районе Казани появится жилой массив «Рассвет»
В Авиастроительном районе Казани сформируют новый жилой массив. Он получил название «Рассвет».
Жилой массив появится около поселка Большие Дербышки. Он будет граничить с улицами Баракят и Артековской.
Постановление о присвоении вновь формируемому жилому массиву названия опубликовано в сборнике документов мэрии Казани. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.
Напомним, до 19 мая в Казани проходят общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной Сибирским трактом, улицами Халитова и Академика Арбузова. Там должны появиться жилые многоэтажки. Общая площадь в границах проекта — 35,58 га, из которых 20,09 га отводится под зоны размещения объектов капитального строительства.
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