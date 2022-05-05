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В Авиастроительном районе Казани появится жилой массив «Рассвет»

10:25, 05.05.2022
В Авиастроительном районе Казани появится жилой массив «Рассвет»
Фото: Максим Платонов (архив)

В Авиастроительном районе Казани сформируют новый жилой массив. Он получил название «Рассвет».

Жилой массив появится около поселка Большие Дербышки. Он будет граничить с улицами Баракят и Артековской.

Источник: постановление исполкома Казани

Постановление о присвоении вновь формируемому жилому массиву названия опубликовано в сборнике документов мэрии Казани. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня.

Напомним, до 19 мая в Казани проходят общественные обсуждения по проекту планировки территории, ограниченной Сибирским трактом, улицами Халитова и Академика Арбузова. Там должны появиться жилые многоэтажки. Общая площадь в границах проекта — 35,58 га, из которых 20,09 га отводится под зоны размещения объектов капитального строительства.

Татьяна Демина
НедвижимостьОбществоИнфраструктура Татарстан

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