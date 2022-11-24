25 вопросов о сохранении природы: нефтехимики приняли участие во Всероссийском экологическом диктанте

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Офлайн-площадка на «Нижнекамскнефтехиме»



В каком виде лучше хранить сортируемые отходы? С чем связаны летние заморы рыбы в озерах? В чем заключается опасность таяния льдов Арктики? Ответы на эти и другие вопросы искали сотрудники «Нижнекамскнефтехима» в рамках Всероссийского экологического диктанта. Ежегодный проект проходит во всех регионах страны с 11 по 27 ноября.



— Второй год подряд Всероссийский экологический диктант проходит на территории «Нижнекамскнефтехима». На предприятии зарегистрирована официальная офлайн-площадка. Это очень хороший проект. Каждый из вас сможет проверить свою экологическую грамотность и повысить экологическую культуру, — подчеркнул старший менеджер корпоративной культуры «Нижнекамскнефтехима» Олег Шумков.



В этом году проверить свои знания пришли около 30 сотрудников «Нижнекамскнефтехима»: от электромонтера до инженера, аппаратчика и микробиолога.



— Когда на работе предложили принять участие в экологическом диктанте, согласился не раздумывая. Хочется проверить себя, выявить пробелы в знаниях. Необходимо повышать уровень экологической культуры, развивать волонтерство в экологической сфере. Состояние окружающей среды зависит от наших поступков. Если каждый будет сортировать мусор, отправлять отходы на переработку, беречь энергоресурсы, то в конечном результате проблем с экологией будет намного меньше, — уверен инженер «Нижнекамскнефтехима» Родион Цымбаль.



До начала мероприятия с экрана монитора к участникам проекта обратился председатель правления Международного экологического движения «Живая Планета», академик РАЕН, доктор биологических наук, профессор и популярный телеведущий Николай Дроздов.



— Ваше участие в диктанте говорит не только о том, что вы заботитесь о будущем планеты, ее экологии, но вы заботитесь и об экологии своей души и тела. Активная позиция, проявление инициативы, умение брать на себя ответственность и отвечать за свои поступки, желание меняться самим и менять мир вокруг себя. Это и есть жизнь — осознанная, грамотная, экологичная, настоящая, — заверил он участников диктанта.



Известный телеведущий обратил внимание на важность вопросов, касающихся энергосбережения, напомнив о том, что маленькие победы приводят к большим свершениям.



Полчаса на раздумья

Сам экологический диктант состоял из 25 вопросов. Отведенное время — 30 минут. Тестовые задания помогали участникам не только показать знания по экологии, но и продемонстрировать широкий кругозор, начитанность и внимательность.



— Честно, вопросы были достаточно сложными. Встречалось много незнакомых терминов. Пришлось поломать голову. Запомнился вопрос о том, какие ограничения характерны для введенного особого противопожарного режима. А также про то, каковы основные группы загрязнителей вод. Надеюсь, что отвечала правильно. В следующем году обязательно приму участие в экодиктанте, буду готовиться заранее, — отметила микробиолог НТЦ «Нижнекамскнефтехима» Анастасия Семочкина.



Для сотрудников нижнекамского предприятия СИБУРа забота об окружающей среде не просто слова, а призыв к действию. Нефтехимики одними из первых принимают участие в различных «зеленых» акциях и мероприятиях. Так, благодаря их стараниям в Нижнекамске в этом году было высажено 114 тысяч саженцев деревьев. В октябре состоялся благотворительный выпуск 200 тысяч мальков стерляди в реку Кама в акватории села Бетьки.



Сотрудники предприятия активно влились в движение корпоративного волонтерства СИБУРа «Люди, меняющие мир». В рамках республиканской акции «Эковесна» убирали Нижнекамск, чтобы он стал чище и уютнее.



Активно реализуются волонтерские проекты «Красивая река — чистые берега» и «Чистый берег — чистые водоемы», в рамках которых волонтеры очищают берега рек и озер. И, как результат, команда «Волонтеры НКНХ» выиграла в номинации «Лучшее экологическое объединение промышленного предприятия РТ» в конкурсе «Зеленая команда».



«Каждый сотрудник вовлечен в деятельность по охране окружающей среды»



Совместно с футбольным клубом «Нефтехимик» предприятие проводит раздельный сбор отходов во время игр на домашней арене. Подобные акции проходили на республиканском Дне химика и национальном празднике Сабантуй. Все собранные бутылки получают вторую жизнь на предприятии СИБУРа в Башкирии, где они станут частью новых ПЭТ-гранул Vivilen, из которых вновь можно сделать экологичную упаковку для потребительских товаров. Вовлечение вторичного пластика в производство является приоритетным направлением в области устойчивого развития и экономики замкнутого цикла компании СИБУР.



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— К заботе о природе мы привлекаем и школьников. Например, в учебных заведениях города установлены семь фандоматов по сбору пластиковых бутылок для переработки. Наши экологи проводят экологические уроки на тему ответственного потребления и раздельного сбора отходов в средних школах, в спортивных детских школах по футболу и хоккею. То есть каждый сотрудник вовлечен в деятельность по охране окружающей среды, — подытожил Фанзил Шигапов, эксперт по корпоративной культуре и охране здоровья «Нижнекамскнефтехима».

Лилия Егорова, фото «Нижнекамскнефтехим»