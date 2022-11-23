В Казани прошел благотворительный концерт в поддержку СВО — видео

Фото: скриншот видео ТНВ

В Казани прошел благотворительный концерт в поддержку российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

По словам организатора концерта, заслуженной артистки республики Гульнары Тимерзяновой, в зоне проведения спецоперации сейчас находятся многие родственники и друзья как артистов, так и зрителей, а такие концерты объединяют всех.

Зал для проведения концерта выделила мэрия города совместно с республиканским общественным движением «Добрая Казань». Также общими усилиями родилась и концертная программа. В ней выступления 15 артистов, с песнями на русском и татарском языках.

Концерт собрал около 350 зрителей, а средства, вырученные с продажи билетов, будут направлены на закупку для военнослужащих квадрокоптеров, биноклей и спальных мешков.

В прошлом месяце «Новости Татарстана» телеканала ТНВ уже сообщали о том, что в Татарстане оказывают всестороннюю помощь военным и мобилизованным.



Помощь мобилизованным и их семьям оказывают федеральная линия 122, система «ОНФ.Помощь», информационная система «Народный контроль», общественная приемная партии «Единая Россия» в Татарстане, система мониторинга «Инцидент менеджмент», горячая линия АНО «Добрая Казань».

При штабах сформировали волонтерский актив — 675 человек, которые оказывают помощь при сортировке гуманитарной помощи, психологическую поддержку семьям мобилизованных, юридические консультации и иные меры поддержки.

Ответственный координатор общественного движения «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» Тимур Сафин сообщил, что в Татарстане с 21 сентября, с начала частичной мобилизации, получили более 22 тысяч обращений. Каждое десятое из них — просьба оказать психологическую помощь.





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Максим Кокунин