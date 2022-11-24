Снежные горы заметили в Казани
Снежные горы добрались и до Казани — вчера мы писали о том, что после метелей и снегопада в Татарстане в Минэкологии рассказали об обнаружении свалки снега в пгт Камское Устье. Сегодня в ведомстве отчитались об обнаружении несанкционированного складирования снега в Ново-Савиновском районе.
Инспектора обнаружили на ул. Гаврилова снежные завалы на общую площадь 400 кв. м в объеме 136 куб. м, в настоящее время складирование уничтожено.
Для установления собственника земельного участка экологи направили запрос в Управление Росреестра по Республике Татарстан. После этого собственнику будет вынесено предостережение о недопустимости нарушения и необходимости принятия мер по ликвидации снежной свалки.
Отметим, что исполкомом города Казани определил места для временного складирования снега в Казани и в близлежащих к городу районах.
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