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В Татарстане уже начали появляться снежные горы

19:41, 22.11.2022
В Татарстане уже начали появляться снежные горы
Фото: eco.tatarstan.ru

В Татарстане начали обнаруживать снежные горы — сегодня в Министерстве экологии Татарстана рассказали об обнаружении свалки снега на пересечении улиц К. Маркса и Гагарина в пгт Камское Устье.

Инспекторы обнаружили снежные завалы на площади 150 кв. м в объеме 40 куб. м.

Экологи направили Исполнительному комитету района уведомление об устранении нарушения. В настоящее время несанкционированное складирование снега устранено, территория приведена с надлежащее санитарно-экологическое состояние.

Отметим, что исполкомом города Казани определил места для временного складирования снега в Казани и в близлежащих к городу районах.

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Илина Хакимова
Общество Татарстан

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