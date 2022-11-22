В Татарстане уже начали появляться снежные горы
В Татарстане начали обнаруживать снежные горы — сегодня в Министерстве экологии Татарстана рассказали об обнаружении свалки снега на пересечении улиц К. Маркса и Гагарина в пгт Камское Устье.
Инспекторы обнаружили снежные завалы на площади 150 кв. м в объеме 40 куб. м.
Экологи направили Исполнительному комитету района уведомление об устранении нарушения. В настоящее время несанкционированное складирование снега устранено, территория приведена с надлежащее санитарно-экологическое состояние.
Отметим, что исполкомом города Казани определил места для временного складирования снега в Казани и в близлежащих к городу районах.
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