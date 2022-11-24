В Казани на уборку стадионов выделят 5,2 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани выделит 5,2 млн рублей на услуги по уборке зданий стадионов. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Заявки принимаются до 1 декабря 2022 года.

Заказчиком тендера является спортивная школа олимпийского резерва физкультурно-спортивного объединения «Центральный» в Казани. На выполнение услуг выделен один месяц.

На услуги по уборке здания «Центральный стадион» выделено 2,8 млн рублей. На уборку здания «Футбольный легкоатлетический манеж» — 1,3 млн рублей. На услуги по уборке здания крытого футбольного манежа «Максат» — 2,8 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, власти Казани призвали в зимний период не допускать нарушений в организации содержания зданий и закрепленных территорий. С соответствующими просьбами к городским службам, администрациям районов, управляющим компаниям и собственникам зданий обратились мэр города Ильсур Метшин и начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.





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Диана Фатыхова