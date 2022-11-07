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Власти Казани поручили уделить внимание при уборке в зимний период пешеходным дорожкам

09:45, 07.11.2022 9
Власти Казани поручили уделить внимание при уборке в зимний период пешеходным дорожкам
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани призвали в зимний период не допускать нарушений в организации содержания зданий и закрепленных территорий. С соответствующими просьбами к городским службам, администрациям районов, управляющим компаниям и собственникам зданий обратились мэр города Ильсур Метшин и начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.

— Задачи все понятны. Ничего нового. Снег будет. Будут и дни, и недели, когда снега будет много, выпадает и двухмесячная норма осадков. Ничего нового. И к этому нужно быть готовым всем: и порядным организациям, и нашим собственникам территорий, где падает снег, где пешеходы ходят, где их сотрудники ходят. Управляющим компаниям надо напомнить, что основное — это внутриквартальное содержание, дворовое территории, выезды из дворов, — заявил мэр столицы Татарстана.

По его словам, из года в год меньше нареканий к содержанию автодорог всех категорий. Однако по пешеходным дорожкам вопросы остаются.

— Крен всегда в сторону дорог. Понятно — общественный транспорт, понятно — скорая медицинская помощь и другие экстренные службы должны в первую очередь иметь возможность проезда по городу, газовые какие-то службы, но пешеходов обижать нельзя, — добавил Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наиль Минвалеев, в свою очередь, поручил главам районов Казани как заказчикам по уборке улично-дорожной сети предусмотреть в контрактах содержание всех городских лестниц. Их насчитывается 75.

— В завершении прошу руководителей всех уровней учесть озвученные требования и не допускать нарушений в организации содержания зданий и закрепленных территорий в предстоящий зимний период, — сказал начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани.

Наиль Минвалеев также рассказал, что прошлой зимой в Казани зафиксировали 577 нарушений зимнего содержания объектов. За нарушения при складировании снега составили 89 протоколов. Для сравнения, за предыдущую зиму их было 69.

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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комментарии 9

комментарии

  • Анонимно 07 ноя
    Пешеходных дорожек сейчас больше в городе стало,поэтому работы прибавится,но будем надеяться что справятся и дорожки будут чистые
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    Анонимно 07 ноя
    Дворников наверное как-то мотивировать надо дополнительно, больно желающих нет зимой работать. когда-то и комнату в обзщежитии предлагали, осталось это сейчас интересно?
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  • Анонимно 07 ноя
    Надо вообще организовать линию контроля по уборке,что бы в случае чего человек позвонил и сообщил о проблеме,я думаю очень удобно
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  • Анонимно 07 ноя
    да, дороги быстрее чистят, нужно и тротуары
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  • Анонимно 07 ноя
    Я уже писал , в прошлом году . Увидел БАБУШКУ , которая на карачках пыталась ПРЕОДОЛЕТЬ тротуар и застряла . С народом ее сами справились. Если ПОМНИТЕ , в прошедшем году , тротуары БЫЛИ ПРОСТО не пешеходные , там и танки бы застряли. А по поводу позвонить и решить ????? Не смешите мой геморой . Кто когда и где мог дозвониться до мер.и.и и решить вопрос ????? АУуууууу отзовитесь ЗЕМЛЯНЕ ???? Вон лифты в надземных переходах где КУ КУ КУ Ку ????? Кого посадили , кого привлекли ????? А денег и лифтов как не было так и нет . ЗАКОН и ПОРЯДОК ??????
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    Анонимно 07 ноя
    От того что здесь касплоками пишите толку то все равно не будет. Писать и звонить в соответствующие службы надо, а не в новостные сайты
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  • Анонимно 07 ноя
    Который год не чистят тротуар от дома 71-69 по пр. Ямашева в сторону Бахетле (вдоль стоянки Макдоналдса). За два прошедших зимних сезона подавал не менее 3-х заявок через Госуслуги РТ в сезон. Очистили в сезон один раз ближе к весне или весной. Никак не могут закрепить тот тротуар за конкретным подрядчиком. Прошу закрепить подрядчика и вывесить аншлаги с объявлением кто закреплен за этой территорией.
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  • Анонимно 07 ноя
    Пренебрежение к Газпромтрансгаз-Казань прямо сквозит в словах "газовые какие-то службы,.., — добавил Ильсур Метшин".
    Источник : https://realnoevremya.ru/news/265122-vlasti-kazani-prizvali-nachat-podgotovku-k-zimnemu-sezonu
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  • Анонимно 07 ноя
    Правильно, в прошлую зиму с дорогами справлялись, нарекания были на тротуары как раз-таки
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