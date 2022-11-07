Власти Казани поручили уделить внимание при уборке в зимний период пешеходным дорожкам

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Власти Казани призвали в зимний период не допускать нарушений в организации содержания зданий и закрепленных территорий. С соответствующими просьбами к городским службам, администрациям районов, управляющим компаниям и собственникам зданий обратились мэр города Ильсур Метшин и начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.



— Задачи все понятны. Ничего нового. Снег будет. Будут и дни, и недели, когда снега будет много, выпадает и двухмесячная норма осадков. Ничего нового. И к этому нужно быть готовым всем: и порядным организациям, и нашим собственникам территорий, где падает снег, где пешеходы ходят, где их сотрудники ходят. Управляющим компаниям надо напомнить, что основное — это внутриквартальное содержание, дворовое территории, выезды из дворов, — заявил мэр столицы Татарстана.

По его словам, из года в год меньше нареканий к содержанию автодорог всех категорий. Однако по пешеходным дорожкам вопросы остаются.

— Крен всегда в сторону дорог. Понятно — общественный транспорт, понятно — скорая медицинская помощь и другие экстренные службы должны в первую очередь иметь возможность проезда по городу, газовые какие-то службы, но пешеходов обижать нельзя, — добавил Ильсур Метшин.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Наиль Минвалеев, в свою очередь, поручил главам районов Казани как заказчикам по уборке улично-дорожной сети предусмотреть в контрактах содержание всех городских лестниц. Их насчитывается 75.

— В завершении прошу руководителей всех уровней учесть озвученные требования и не допускать нарушений в организации содержания зданий и закрепленных территорий в предстоящий зимний период, — сказал начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Казани.

Наиль Минвалеев также рассказал, что прошлой зимой в Казани зафиксировали 577 нарушений зимнего содержания объектов. За нарушения при складировании снега составили 89 протоколов. Для сравнения, за предыдущую зиму их было 69.

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Татьяна Демина