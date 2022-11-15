Сегодня в Казани заработал чат-бот по уборке снега

Фото: Дмитрий Резнов

Сегодня в чат-боте «Моя Казань» появилась новая категория «Уборка снега». Об этом сообщает мэрия города.

В городском помощнике @kznhelpbot можно узнать, как город очищают от снега, и оставить заявку, если снег мешает движению пешеходов или машин.

Фото: Дмитрий Резнов

Напомним, власти Казани призвали в зимний период не допускать нарушений в организации содержания зданий и закрепленных территорий. С соответствующими просьбами к городским службам, администрациям районов, управляющим компаниям и собственникам зданий обратились мэр города Ильсур Метшин и начальник Управления административно-технической инспекции исполкома Наиль Минвалеев.



— Задачи все понятны. Ничего нового. Снег будет. Будут и дни, и недели, когда снега будет много, выпадает и двухмесячная норма осадков. Ничего нового. И к этому нужно быть готовыми всем: и порядным организациям, и нашим собственникам территорий, где падает снег, где пешеходы ходят, где их сотрудники ходят. Управляющим компаниям надо напомнить, что основное — это внутриквартальное содержание, дворовое территории, выезды из дворов, — заявил мэр столицы Татарстана.

По его словам, из года в год меньше нареканий к содержанию автодорог всех категорий. Однако по пешеходным дорожкам вопросы остаются.

Наиль Минвалеев также рассказал, что прошлой зимой в Казани зафиксировали 577 нарушений зимнего содержания объектов. За нарушения при складировании снега составили 89 протоколов. Для сравнения, за предыдущую зиму их было 69.

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Максим Кокунин