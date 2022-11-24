В Казани на очистку крыш и водостоков выделено 4,9 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Дирекция по конкурентной политике и закупкам Казани заплатит за услуги по очистке крыш и водостоков 4,9 миллиона рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Подать заявку на участие в тендере можно до 30 ноября 2022 года.



На оказание услуг по уборке снега с крыш (61,9 тысячи кв. метров) выделено 2,2 млн рублей. На уборку снега (35 тысяч кв. метров) выделено 711,5 тысячи рублей. На погрузку и вывоз снега (8 тысяч куб. метров) направлено 2 млн рублей. Контракт действует до 31 мая 2023 года включительно.

Фото: https://realnoevremya.ru/Максим Платонов

Сроки оказания услуг действуют в период с 1 января 2023 года по 30 апреля 2023 года.

Напомним, в январе начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин предупредил глав районов и городов республики о рисках оттепели в начале февраля. В связи с этим он дал ряд рекомендации по уборке снега и наледи с крыш зданий и рекомендовал гражданам не ходить вблизи домов и не парковать рядом с ними автомобили.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова