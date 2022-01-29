В Казани перед оттепелью усилена работа по очистке крыш от снега и наледи

Фото: Максим Платонов (архив)

В Казани перед грядущей оттепелью усилили работу по очистке крыш зданий от снега и наледи. Об этом сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Потепление в столице Татарстана ожидается в начале следующей недели. Поэтому сейчас в городе идет активная очистка кровли многоквартирных домов и административных зданий от снега и наледи. Работы проходят следующим образом. Сначала промышленные альпинисты сбивают с крыш наледь, затем рабочие убирают снег и ледяные глыбы в сторону, расчищая асфальт. За два дня им предстоит очистить все вверенные кровли, поэтому уборка идет быстро.

Однако не везде в городе ведется регулярная очистка крыш, так как на них замечены сосульки и огромные снежные шапки.По данным порталов «Открытая Казань» и «Народный контроль», по городу сейчас в работе четыре актуальных обращения, два — в Московском районе города, по одному — в Приволжском и Кировском.

Накануне начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин предупредил глав районов и городов республики о рисках оттепели в начале февраля. в связи с этим он дал ряд рекомендаций по уборке от снега и наледи с крыш зданий и рекомендовал гражданам не ходить вблизи домов и не парковать рядом с ними автомобили.

Дарья Акимова