Глав районов и городов Татарстана предупредили о рисках оттепели — в начале февраля ожидается до +1 градуса

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане в начале февраля ожидаются плюсовые температуры. В связи с этим начальник Главного управления МЧС России по РТ Рафис Хабибуллин предупредил глав районов и городов республики о рисках оттепели и дал ряд рекомендаций.

Плюсовые температуры и обильные осадки могут привести к сходу снега и наледи с крыш, из-за чего прохожие могут получить травмы, а их имуществу может быть причинен материальный ущерб. Кроме того, из-за снеговой нагрузки могут обрушиться крыши, предупреждают в ГУ МЧС России по Татарстану. В связи с этим гражданам рекомендуется не ходить вблизи домов и не парковать рядом с ними автомобили.



Главам муниципалитетов Татарстана по поручению Хабибуллина необходимо:



Обследовать места возможного схода снега и своевременно провести их искусственный обвал с соблюдением мер безопасности.

Разъяснить населению опасность схода снега с крутых склонов речных долин, оврагов, карьеров, железнодорожных насыпей и необходимость усиленного контроля за детьми. В частности, родители не должны допускать игр несовершеннолетних в подобных местах.

Выборочно обследовать здания и сооружения, уделив пристальное внимание объектам с широкопролетным и плоским покрытием и местам с массовым скоплением людей.

Совместно с руководителями коммунальных служб, управляющих компаний, собственниками и балансодержателями зданий и сооружений обеспечить своевременную очистку от снега и наледи крыш домов и административных зданий, широкоформатных рекламных конструкций и баннеров. Кроме того, необходимо расчистить от снега дороги к населенным пунктам, подъезды к жилым домам и источникам наружного противопожарного водоснабжения и гидрантов.

Обратить внимание на своевременную очистку от снега пожарных проездов.

Фото: Максим Платонов

Напомним, по данным Гидрометцентра РТ резкое потепление в Татарстане ожидается в начале следующей недели. По прогнозу синоптиков, 31 января и 1 февраля временами пройдет снег, ожидаются метели и сильный ветер. Ночью температуры составят -3... -8°С, а днем потеплеет до -3... +1°С.