В Челнах возбудили уголовное дело по факту организации подпольного казино

В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту организации нелегального игрового салона по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.

По версии следствия, с июля этого года злоумышленники незаконно организовали и проводили в городе азартные игры в покер.

Фото: realnoevremya.ru

Противоправную деятельность пресекли 14 сентября в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из салона изъяли оборудование для игры в покер и 40 тысяч рублей.

Сейчас к уголовной ответственности привлекают двоих мужчин и трех женщин — организатора незаконных азартных игр, администратора и трех крупье. Причастность к совершению преступления они признали. Суд по ходатайству следователя в отношении двоих избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных определены подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В начале сентября незаконный игровой клуб ликвидировали в Казани. Помещение отдельно стоящего здания было оборудовано компьютерами.



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Татьяна Леухина