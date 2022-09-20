В Челнах возбудили уголовное дело по факту организации подпольного казино
В Набережных Челнах возбудили уголовное дело по факту организации нелегального игрового салона по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр» (ч. 2 ст. 171.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Татарстану.
По версии следствия, с июля этого года злоумышленники незаконно организовали и проводили в городе азартные игры в покер.
Противоправную деятельность пресекли 14 сентября в ходе грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Из салона изъяли оборудование для игры в покер и 40 тысяч рублей.
Сейчас к уголовной ответственности привлекают двоих мужчин и трех женщин — организатора незаконных азартных игр, администратора и трех крупье. Причастность к совершению преступления они признали. Суд по ходатайству следователя в отношении двоих избрал меру пресечения в виде домашнего ареста, в отношении остальных определены подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В начале сентября незаконный игровой клуб ликвидировали в Казани. Помещение отдельно стоящего здания было оборудовано компьютерами.
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