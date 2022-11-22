На Украине отрицают отбор части газа России, поставляемого транзитом в Молдавию

Компания «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) отрицает информацию о том, что часть газа, который «Газпром» поставляет в Молдавию транзитом через Украину, остается в стране, передает ТАСС.

Сегодня в «Газпроме» заявили об «оседании» на Украине российского газа, предназначенного для Молдавии. На предприятии планируют сократить с 28 ноября подачу газа в Молдавию в объеме суточной недопоставки в случае сохранения транзитного дисбаланса



— Все объемы [газа], которые были приняты на точке входа из РФ «Суджа», в частности для дальнейшей транспортировки потребителям Молдовы, были переданы в точках выхода из Украины в Молдову «Алексеевка» и «Гребеники» в полном объеме. Это подтверждено всеми необходимыми документами, подписанными со смежными операторами, одним из которых является сам «Газпром», — утверждает ОГТСУ.

В компании подчеркнули, что с сентября этого года Молдавия ввела практику виртуального реверса газа на точках соединения с Украиной, такой формат поставок осуществляется через пункт «Гребеники». Украинская сторона обвинила российскую компанию в том, что она пытается лишить Кишинев возможности использовать украинскую газотранспортную систему и подземные хранилища газа, а также заблокировать виртуальный реверс.



Тем временем в Европе на фоне заявления «Газпрома» о возможном сокращении поставок через Украину биржевые цены на газ значительно ускорили рост.

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Илина Хакимова