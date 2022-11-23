На территории промпарка «Арский» построят дорогу за 50,7 млн рублей

Фото: Минтранспорта Татарстана

ГБУ «Главное управление содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана при Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Татарстан» на выполнение работ по строительству автомобильной дороги на территории промышленного парка «Арский» потратит 50,7 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Подать заявку можно до 7 декабря 2022 года.

Срок выполнения работ — по 28 июля 2023 года. Необходимо построить 1,671 км автомобильных дорог. Заказчик: ГКУ «Главтатдортранс».



Фото: Минтранспорта Татарстана

Напомним, 10 ноября в Актанышском муниципальном районе Татарстана завершили работы по строительству участка автомобильной дороги Старое Алимово — Чишма. Работы выполнены в рамках средств, предусмотренных Программой дорожных работы на 2022 год. Протяженность построенного участка составила 4,84 км.

На объекте осуществлены мероприятия по устройству новой дорожной одежды, 14 водопропускных труб и асфальтобетонного покрытия. Также были выполнены работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки.

Реконструкцию участков М-7 «Волга» в Татарстане до границы с Башкирией намерены завершить в 2024 году, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на церемонии открытия после реконструкции 18-километрового участка М-7 в Зеленодольском районе под Казанью.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова