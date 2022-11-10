В Актанышском районе завершены работы по строительству участка автодороги Старое Алимово — Чишма

Фото: Минтранспорта Татарстана

В Актанышском муниципальном районе Татарстана завершили работы по строительству участка автомобильной дороги Старое Алимово — Чишма. Работы выполнены в рамках средств, предусмотренных Программой дорожных работы на 2022 год.

Протяженность построенного участка составила 4,84 км.

На объекте осуществлены мероприятия по устройству новой дорожной одежды, 14 водопропускных труб и асфальтобетонного покрытия. Также были выполнены работы по укреплению обочин и нанесению дорожной разметки.

Реконструкцию участков М-7 «Волга» в Татарстане до границы с Башкирией намерены завершить в 2024 году, сообщил начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов на церемонии открытия после реконструкции 18-километрового участка М-7 в Зеленодольском районе под Казанью.



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Илина Хакимова