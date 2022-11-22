Администрация Кировского и Московского районов Казани разъяснила порядок вывоза снега с придомовых территорий

Фото: realnoevremya.ru/Владимир Васильев

Администрация Кировского и Московского районов Казани разъяснила порядок утилизации снега с дворовых территорий. Информация опубликована в telegram-канале районов.

Сообщается, что затраты на вывоз, погрузку и утилизацию снега с дворовых территорий многоквартирных домов не предусмотрены ни в одном тарифе. Такая услуга является дополнительной, которую жители могут добавить по собственному желанию.

Вывоз и утилизация снега не являются обязательными. Жители домов могут договориться о том, нуждаются ли в этой услуге. Если да — они могут выбрать периодичность вывоза и тариф самостоятельно.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Напомним, исполком Казани определил места для временного складирования снега по следующим адресам:

Кировский и Московский районы: ул. Васильченко, 41в и ул. Путейская, 10;

Вахитовский и Приволжский районы: ул. Портовая (в сторону ул. А. Халикова), ул. Портовая, 2а, ул. Братьев Батталовых;

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы: пересечение улиц Ф. Амирхана и М. Миля (в районе авторынка);

Советский район: жилой массив Дербышки (за КОМЗ), вблизи ж. м. Самосырово и в самом ж. м. Самосырово, ул. Аграрная.

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Елизавета Пуншева