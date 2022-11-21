Жителей Татарстана предупредили об ухудшении погоды на этой неделе

Татарстан в прошедшие сутки располагался в антициклональном поле, поэтому существенных осадков не отмечалось. Температуры воздуха в течение суток составили -4—9°. Сегодня днем республика также находится на периферии антициклона, существенных осадков не прогнозируется. Температуры воздуха в полдень составили -3—6°, рассказали в Гидрометцентре по республике.



Во вторник, 22 ноября, синоптическая ситуация в регионе не изменится, осадки маловероятны, местами прогнозируется туман. Температуры воздуха в ночные часы понизятся до -4—9°, при прояснениях до -12°, днем ожидается -2—7°. На дорогах сохранится гололедица.

В среду, 23 ноября, Татарстан окажется под влиянием атмосферных фронтов южного циклона, погода значительно ухудшится. Начиная с западных районов в республике пройдет снег, мокрый снег, местами сильный, в южных районах с дождем; местами метель с существенным ухудшением видимости, ледяной дождь и гололед. Температуры ночью составят -4—9°, на востоке ожидается до -14°, днем — минус 2—7°. На дорогах образуются снежные заносы, снежная каша, местами сильная гололедица.

Фото: realnoevremya.ru

В четверг, 24 ноября, в Татарстане сохранится погода с осадками в виде снега и мокрого снега, ночью местами с сильными, а также метель и гололед. Минимальные температуры воздуха ночью составят -3—8°, максимальные днем — минус 1—6°. На дорогах снежные заносы и каша, сильная гололедица.

По предварительному прогнозу Гидрометцентра, в последующие двое суток, в пятницу и субботу, 25 и 26 ноября, погода улучшится. Под влиянием гребня антициклона местами ожидается небольшой снег. Температуры воздуха в ночные часы будут понижаться до -6—11°, максимальные температуры днем ожидаются в диапазоне -2—7°.

Фото: realnoevremya.ru

Изменения погодных условий будут сопровождаться существенными колебаниями атмосферного давления: в ближайшие двое суток давление будет падать, затем ожидается его значительный рост.

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Маргарита Головатенко