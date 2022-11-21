В Татарстане на Каме с якоря сорвало баржу

21 ноября в 18.56 на номера экстренных служб поступило сообщение о том, что на реке Каме на верхнем бьефе Нижнекамской ГЭС сорвало с якоря баржу и несёт на плотину Нижнекамскую ГЭС, сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

В результате проведенного взаимодействия в 19.45 к барже подплыл буксир-толкач, в 20.02 проведена стыковка, угрозы столкновения нет.

Диспетчер Нижнекамского ГЭС отметил, что баржа порожняя, находилась на расстоянии 100 метров от плотины. В настоящее время буксир-толкач ведёт баржу в отстойник судоходной кампании.

В первый день ноября на 1 477,5 км реки Камы за правой кромкой судового хода теплоход-сухогруз «Очаков», груженый 1 750 тоннами пиломатериалов, сел на мель.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Илина Хакимова