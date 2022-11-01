В Татарстане на реке Каме теплоход с пиломатериалами сел на мель

Сегодня вечером в Татарстане на реке Каме теплоход, груженый 1 750 тоннами пиломатериалов, сел на мель. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Сообщение от дежурного диспетчера Казанского района водных путей и судоходства (контрольный пункт Чистополь) поступило в 19:15 (мск). По его словам, на 1 477,5 км реки Камы за правой кромкой судового хода теплоход-сухогруз «Очаков», совершавший рейс Ерзовка — Астрахань, сел на мель.

Уточняется, что теплоход движению не мешает, течи нет. Помощи МЧС не требуется. Решение о снятии с мели будет принято в светлое время суток 2 ноября. Причина происшествия устанавливается.

Напомним, в июле этого года в Алексеевском районе Татарстана на мель село судно «Волгарь-28» с баржей №2041, выполнявшее рейс Городец — Елабуга. Корабль перевозил лес весом 1 521 тонну.



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Максим Кокунин