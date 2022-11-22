Казань стала второй в рейтинге самых аккуратных городов

В ноябре 2022 года, по данным онлайн-гипермаркета ВсеИнструменты.ру, спрос на средства для ухода за одеждой и обувью вырос на 44% по сравнению с прошлым годом. На втором месте в рейтинге самых «аккуратных» городов оказалась Казань.

В России стали чаще покупать ролики для одежды (+188%), сушилки для обуви (+143%), машинки для удаления катышков (113%), чехлы для одежды (+100%), щетки (+25%), а также вешалки (+19%).

На первом месте среди самых «аккуратных» регионов — Екатеринбург. Там спрос на средства для ухода за одеждой вырос на 375%. На втором месте — Казань, чьи жители стали чаще покупать товары данной категории на 300%. Замыкает тройку лидеров по бережному отношению к одежде Пермь (+277%). Также высокий спрос зафиксирован в Омске (+183%), Волгограде (+75%) и Ростове-на-Дону (+54%).

Фото: wikipedia.org

Напомним, в Казани 86% жителей хотя бы раз делали вещи на заказ, респонденты любят эксклюзивную одежду (28%), очки (16%) и обувь (11%).



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова