Абсолютное большинство казанцев хотя бы раз делали вещи на заказ

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

В Казани 86% жителей хотя бы раз делали вещи на заказ — больше половины опрошенных (56%) заказывали эксклюзивные ювелирные украшения, согласно результатам совместного исследования ювелирного бренда SOKOLOV и аналитического агентства А2:Research, в котором приняли участие 1,2 тыс. человек из разных регионов России



Чаще всего россияне предпочитают заказывать среди ювелирных украшений обручальные кольца (20%) и браслеты (19%). Также респонденты любят эксклюзивную одежду (28%), очки (16%) и обувь (11%). Большая часть жителей Казани (67%) признались, что готовы переплачивать за эксклюзивные вещи. При этом 40% опрошенных готовы переплачивать только за брендовый эксклюзив.

89% жителей татарстанской столицы встречали людей в таких же вещах, как у них: чаще всего это происходит с одеждой из массмаркета (66%). Почти треть жителей Казани (27%) расстраиваются, когда видят людей с такими же вещами. 28% опрошенных заявили, что такие встречи вызывают у них смех, еще 20% злятся, когда такое происходит. Половине жителей Казани (49%) особенно важно, чтобы никто не пришел в похожих вещах на вечеринку или праздник. 16% респондентов не хотят видеть людей в такой же одежде в офисе.

Фото: realnoevremya.ru/Дмитрий Резнов

Для каждого четвертого жителя города (25%) важно, чтобы ни у кого не было таких же вещей, как у него. Больше всего казанцам не нравится, когда видят кого-то в такой же одежде (27%), обуви (15%) или с похожей сумкой (15%). Из ювелирных украшений опрошенных сильнее расстраивает одинаковые браслеты — этот вариант ответа выбрал каждый десятый участник опроса.

Средняя цена эксклюзивного ювелирного украшения в 2022 году в Казани составила 169,9 тыс. рублей.

Согласно данным другого исследования, больше половины казанцев хранят дорогие вещи на особый случай. Всего 41% опрошенных доставали эти особенные вещи только один раз в жизни. Больше четверти казанцев — 28% — признались, что у них еще не наступил тот самый «особый случай».

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Маргарита Головатенко