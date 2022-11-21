В Татарстане за сутки зарегистрировали 95 новых случаев заражения COVID-19

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 95 новых случаев заражения коронавирусом, госпитализированы десять человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.



Всего на 21 ноября в Татарстане зарегистрировано 189 817 случаев COVID-19. Выздоровело за весь период 186 860 человек, в том числе 73 за минувшие сутки.

Умерли за весь период 2 006 человек, за последние сутки летальных случаев не зарегистрировано.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко