Главное о коронавирусе на 21 ноября: на Филиппинах испортился 31 млн вакцин, глава Гонконга заразился COVID-19

В Татарстане заболеваемость COVID-19 за неделю снизилась более чем на 7%

За минувшие сутки в Татарстане COVID-19 выявили у 95 человек. Всего на 20 ноября в республике зарегистрировано 189 817 случаев коронавируса. Выздоровели за весь период 186 860 человек, за минувшие сутки — 73. Всего скончались 2 006 татарстанцев, за последние сутки — ни одного. Госпитализировали еще 10 человек.

В Татарстане с 14 по 20 ноября коронавирусом заразился 701 человек. Это на 7,76% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19. Напомним, неделей ранее в республике заболели 760 человек.

Фото: realnoevremya.ru/Ринат Назметдинов

Кроме того, с 14 по 20 ноября в больницы региона с диагнозом коронавирус госпитализировали 134 человека — на 31,63% меньше, чем за предыдущие 7 дней. Так, в Татарстане с 7 по 13 ноября в медучреждения попали 196 человек.

В России начались исследования новой назальной вакцины

За последние сутки в России выявили 4 662 случая коронавируса, выздоровели 4 164 человека. Таким образом, число заболевших за все время выросло до 21 540 891, а выздоровевших — до 20 948 088. Госпитализировали за сутки 448 человека. Умерли за сутки 55 россиян. За весь период в России от коронавируса скончались 391 509 человек.

Глава Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов рассказал, что в регионе ожидается рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ. По его словам, сейчас Новосибирск «дает» 58% от всего количества заболевших в регионе. Три недели назад этот показатель составлял 71%. Таким образом, эксперты отмечают, что вирус начинает переходить на районы, заключил он.

Фото: realnoevremya.ru

На базе Санкт-Петербургского Научно-исследовательского центра «Эко-безопасность» начались исследования еще одной назальной вакцины для профилактики COVID-19. Отмечается, что новый препарат кардинально отличается от «Спутника V», так как разработан на основе VLP — вирусоподобных частиц. При попадании в организм они распознаются как вирус и вызывают соответствующую реакцию иммунной системы.

В Самарской области количество вакцинированных от COVID-19 жителей увеличилось до 1,775 млн, что составляет 87,4% от плана. Стоит отметить, что ранее региональные власти сообщали о снижении коллективного иммунитета до 8,5%. Вместе с этим в октябре от коронавируса привились около 45 тысяч самарцев.

На пресс-конференциях правительства Японии сохранятся ограничения

В мире коронавирусом нового типа на 9.20 мск заразились 638 067 208 раз, 6 620 842 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.



По количеству заболевших на первом месте находятся США (98 308 990). На второй строчке — Индия (44 670 646), на третьей — Франция (37 508 185), на четвертой — Германия (36 205 405), на пятой — Бразилия (34 999 495).



Больше всего смертей зафиксировано в США (1 077 031). За ними следуют Бразилия (688 907), Индия (530 586), Россия (383 562, данные университета отстают от данных российского оперштаба), Мексика (330 444).



За время пандемии было сделано 12 860 007 038 инъекций вакцины против коронавируса.

В октябре число зафиксированных случаев заражения коронавирусом в мире увеличилось на 12,7 млн (на 12% меньше, чем в сентябре). При этом стоит отметить, что в некоторых европейских странах темпы распространения COVID-19 снова начали идти вверх. Вместе с этим в Америке и Азии в прошлом месяце регистрировали стабильное снижение показателей.

Генеральный секретарь Кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно сообщил, что правительство страны не планирует отменять ограничения на ежедневных пресс-конференциях из-за опасности распространения COVID-19. Напомним, с 2020 года к таким собраниям допускают только по одному представителю СМИ. Для них обязательны ношение защитных масок, протирание рук спиртовым раствором, измерение температуры, а также соблюдение дистанции.

Фото: realnoevremya.ru

Официальный представитель Минздрава Филиппин Мария Розарио Вергейр заявила, что в стране испортилось более 31 млн прививок от коронавируса на общую сумму 15,6 млрд песо ($272 млн). По ее словам, у 24 млн доз истекли сроки годности, а оставшиеся 7 млн пришли в негодность из-за скачков температуры. Из 31 млн доз почти 70% были закуплены частным сектором и местными органами власти, уточнила она.

Глава администрации Гонконга Джон Ли заболел коронавирусом в ходе четырехдневной поездки в Таиланд для участия в саммите АТЭС. Уточняется, что ПЦР-тест на COVID-19, сделанный в воскресенье вечером, показал положительный результат, и главу администрации пришлось изолировать. Как рассказали в пресс-службе правительства, в ближайшие дни он будет работать из дома и при необходимости участвовать в видеоконференциях.

Фото: zh.wikipedia.org (Джон Ли в центре у микрофонов)

Власти Китая сообщили о смерти трех человек в Пекине за минувшие выходные, это первые летальные исходы COVID-19 за шесть предыдущих месяцев. Напомним, первой смертью, о которой официальные лица объявили в воскресенье, стал 87-летний мужчина. Диагноз ему поставили 11 ноября после того, как у пациента появился сухой кашель. Потом у него подтвердили пневмонию, которая развилась до тяжелой бактериальной инфекции в легких, что привело к септическому шоку.

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Максим Кокунин