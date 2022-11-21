Правительство закрепило возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

Правительство России закрепило возможность перерасчета платы за вывоз бытовых отходов для жителей многоквартирных домов, такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.



Так, если гражданин по каким-то причинам временно не пользуется услугой, например, в связи с отъездом во время отпуска или командировки, плату за вывоз ТКО можно будет пересчитать.

Возможность перерасчета платы «получат как жители домов, где тарифы на эту услугу рассчитываются исходя из числа прописанных, так и домов, где для расчета учитывается площадь жилых помещений», сказано в сообщении пресс-службы кабмина.

Для пересмотра в управляющую компанию нужно будет написать заявление и предоставить подтверждающие документы. Перерасчет предоставляется жильцам, отсутствующим более пяти календарных дней. Новый порядок начнет действовать с 1 марта 2023 года.

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов

В свою очередь в Госсовете Татарстана пришли к выводу, что работающим в республике регоператорам по обращению с твердыми коммунальными отходами не хватает средств для оборудования и содержания контейнерных площадок, и нашли источник покрытия дефицита — поддержали готовящиеся на уровне Госдумы поправки Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Парламентарии активно выступили за то, чтобы в дополнение к тарифам на обращение с ТКО ввести тарифы на транспортировку мусора для организаций, с которыми работают регоператоры.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Маргарита Головатенко