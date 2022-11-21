В Набережных Челнах проверят общественный транспорт

В Набережных Челнах состоится тотальная проверка общественного транспорта и городских перевозчиков, об этом сообщается на сайте города.



Жители Набережных Челнов обратились в исполком города с жалобами на то, что в вечернее время с некоторых остановок сложно уехать.



— На этой неделе мы планируем проверить работу всех без исключения маршрутов, в том числе и трамвайных. Есть обращения, мы их отработаем, по каждому обращению вместе со СМИ покажем, до какого времени транспорт ходит, — рассказал первый замруководителя исполкома Илья Зуев.



Фото: пресс-служба КАМАЗа

Напомним, как мы писали ранее, на КАМАЗе завершают тестовую эксплуатацию сервиса «Челнок», который в ноябре планируют запустить в штатном режиме.



Проект позволяет сделать заказ нового вида общественного транспорта через приложение «Челнок». Программа координирует работу автобуса, который собирает пассажиров по их запросам. Подход особенно актуален в поздние вечерние часы или на направлениях, которые не в полной мере закрываются маршрутными автобусами.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Диана Фатыхова