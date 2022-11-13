В Татарстане за неделю заболеваемость COVID-19 сократилась на 19%

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

В Татарстане с 7 по 13 ноября коронавирусом заразились 760 человек. Это на 19% меньше, чем за предыдущую неделю, подсчитало «Реальное время» на основе данных федерального оперштаба по борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, с 31 октября по 6 ноября в Татарстане коронавирусом заболели 936 человек. Это первая за продолжительное время неделя, за которую выявили менее 1 тысячи случаев заражения COVID-19. С 24 по 30 октября выявили 1 001 заболевшего.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Всего на 13 ноября в Татарстане зарегистрирован 189 021 случай COVID-19. Вылечились от него за это время 185 978 человек. Умерли 2 006 татарстанцев.

Вся важная информация о пандемии коронавируса в Татарстане, России и мире — в специальном сюжете «Реального времени». Последние новости о COVID-19 на 13 ноября читайте в подборке интернет-газеты.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Татьяна Демина