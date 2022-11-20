В Татарстане повысили выплаты молодым физкультурникам
В Татарстане увеличил размер выплат молодым специалистам физкультурных спортивных организаций, которые готовят спортивный резерв республики. Соответствующее постановление опубликовано на портале правовой информации.
Документ вступит в силу 1 января 2023 года. Стимулирующая надбавка увеличивается почти в два раза — с 1 111 до 2 510 рублей.
Напомним, кабинет министров Татарстана увеличил ежемесячную стимулирующую надбавку к зарплате молодых педагогов. Согласно документу, увеличение надбавки затронет молодых специалистов, работающих в госорганизациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в отношении которых функции и полномочия учредителей осуществляют Министерство образования и науки, а также Министерство спорта Татарстана.
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