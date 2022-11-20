Футбольные команды России и Узбекистана закончили товарищеский матч со счетом 0:0

Фото: Сборная России

В Ташкенте закончился футбольный матч сборных команд России и Узбекистана. Счет составил 0:0.

Во время игры российский защитник Александр Сильянов получил травму. После этого покинуть поле самостоятельно он не смог.

Сборная России провела товарищеский матч против команды Узбекистана. Встреча, которая прошла в Ташкенте, закончилась со счетом 0:0.

17 ноября сборная России также сыграла вничью в товарищеском матче с командой Таджикистана, игра в Душанбе завершилась со счетом 0:0.

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Елизавета Пуншева