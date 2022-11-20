Садовым товариществам Татарстана разрешили создавать новые населенные пункты на своей территории

Садовым товариществам Татарстана разрешили входить в состав населенных пунктов и создавать а своей территории новые. Соответствующий законопроект приняли депутаты Госсовета Татарстана.

— Законопроект позволит Правительству устанавливать четкие и ясные критерии для вхождения садовых товариществ в состав населенных пунктов и для образования самостоятельного населенного пункта. Позволит также создавать информационные системы или обеспечить развитие существующих информационных систем для проведения голосования на общем собрании членов товарищества, — отметил глава Минсельхоза республики Марат Зяббаров.

Он также подчеркнул, что при принятии решений членами товариществ законопроектом предусмотрена возможность голосования в очно-заочной и заочной форме с помощью электронных средств.



Фото: tatarstan.ru

С 2017 года Татарстан вложил 3,25 миллиарда рублей в улучшение внешней и внутренней инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ. За эти годы в садовых обществах проложено более 150 км дорог, более 380 км линий электропередач, построены контейнерные площадки для ТБО, а также 184 км автодорог, протянуто 150 км водопровода, пробурена 121 скважина.

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Елизавета Пуншева