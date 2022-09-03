Татарстан вложил 3,25 млрд рублей в улучшение инфраструктуры СНТ

С 2017 года Татарстан вложил 3,25 миллиарда рублей в улучшение внешней и внутренней инженерной инфраструктуры садоводческих товариществ. Об этом рассказал премьер-министр республики Алексей Песошин.

Он уточнил, что за эти годы в садовых обществах проложено более 150 км дорог, более 380 км линий электропередач, построены контейнерные площадки для ТБО, а также 184 км автодорог, протянуто 150 км водопровода, пробурена 121 скважина, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

Фото: Ирина Плотникова

В июле сообщалось, что в Набережных Челнах планируют отремонтировать подъезд к садоводческому некоммерческому товариществу «Гидростроитель-1». Работы оценили более чем в 66,2 миллиона рублей.



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Максим Кокунин