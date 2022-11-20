В ЦИК России заявили об отсутствии проблем на выборах в Казахстане

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Член Центральной избирательной комиссии России Евгений Колюшин, выступающий международным наблюдателем, заявил, что в ходе голосования на президентских выборах в Казахстане никаких проблем нет, передают «РИА Новости».



— Великолепно проходит, все участки открылись, народ идет, поэтому каких-то проблем я не вижу, — сказал Колюшин.

Он отметил, что организация голосования проходит на высоком уровне. «Чувствуется, что это мероприятие, как такое народное воспринимается, и комиссии работают активно, и другие организации тоже подключились», — считает член российского ЦИК.



Фото: pixabay.com

Колюшин также рассказал, что в ходе наблюдений он не обнаружил каких-либо нарушений: «Когда такое большое количество людей, обязательно какие-то нарушения есть, но я, например, ничего не обнаружил».

Сегодня в пяти городах России открылись избирательные участки для голосования на проходящих в воскресенье внеочередных выборах президента Казахстана.

Токаев в послании народу страны в начале сентября выступил с инициативой о том, чтобы провести внеочередные президентские выборы в Казахстане осенью 2022 года, а парламентские — в первой половине 2023 года.



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Илина Хакимова