Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в доме на Сахалине
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования пожара в многоквартирном доме в поселке Тымовском на Сахалине. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.
В СК уточнили, что всех людей удалось эвакуировать, погибших нет.
— По факту возгорания в многоквартирном доме следственными органами СУ СК России по Сахалинской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении Следственного комитета.
За минувшие сутки в Тымовском произошло сразу две трагедии. Напомним, вчера там в результате, предположительно, взрыва газового баллона обрушился целый подъезд жилого дома.
В результате трагедии погибли девять человек, четверо из них — дети. Столько же числятся пострадавшими. Спасатели закончили разбор завалов и приступили к осмотру подвала в районе 14.00 мск.
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