Бастрыкин взял на контроль расследование пожара в доме на Сахалине

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования пожара в многоквартирном доме в поселке Тымовском на Сахалине. Об этом заявляет пресс-служба ведомства.

В СК уточнили, что всех людей удалось эвакуировать, погибших нет.

— По факту возгорания в многоквартирном доме следственными органами СУ СК России по Сахалинской области организована процессуальная проверка, — говорится в сообщении Следственного комитета.

За минувшие сутки в Тымовском произошло сразу две трагедии. Напомним, вчера там в результате, предположительно, взрыва газового баллона обрушился целый подъезд жилого дома.

В результате трагедии погибли девять человек, четверо из них — дети. Столько же числятся пострадавшими. Спасатели закончили разбор завалов и приступили к осмотру подвала в районе 14.00 мск.



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Артем Гафаров