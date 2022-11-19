В Сахалинском поселке Тымовское загорелся дом — ранее там в результате взрыва обрушился подъезд
Второе за день ЧП произошло в поселке Тымовское на Сахалине. В населенном пункте, где сегодня в результате взрыва обрушился целый подъезд, сейчас загорелся жилой дом. Об этом сообщает местное МЧС.
— К моменту прибытия огнеборцев наблюдается горение крыши на площади 400 кв.м, — сообщили в ведомстве.
Всего в тушении участвует 17 человек и 3 единицы техники противопожарной службы Сахалинской области. Причины возгорания устанавливаются.
Напомним, сегодня в этом же населенном пункте в результате, предположительно, взрыва газового баллона обрушился целый подъезд жилого дома. В результате трагедии погибли девять человек, четверо из них — дети. Такое же количество человек числятся пострадавшими. Спасатели закончили разбор завалов и приступили к осмотру подвала в районе 14.00 мск.
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