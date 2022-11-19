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Пожарные эвакуировали всех жителей дома на Сахалине

18:51, 19.11.2022 1
Пожарные эвакуировали всех жителей дома на Сахалине
Фото: МЧС по Сахалинской области

Пожарные эвакуировали всех жителей многоквартирного дома в поселке Тымовском на Сахалине. Об этом сообщил глава региона Валерий Лимаренко. Эвакуация произошла из-за начавшегося там пожара.

Напомним, это уже второе серьезное ЧП в этом населенном пункте. Сегодня там в результате, предположительно, взрыва газового баллона обрушился целый подъезд жилого дома.

В результате трагедии погибли девять человек, четверо из них — дети. Такое же количество числятся пострадавшими. Спасатели закончили разбор завалов и приступили к осмотру подвала в районе 14.00 мск.

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Артем Гафаров
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