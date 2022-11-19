На Сахалине завершили разбор завалов разрушенного подъезда — идет осмотр подвала

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Власти Сахалина сообщили о том, что спасатели завершили разбор завалов подъезда дома, где, по предварительной версии, произошел взрыв газа. Трагедия случилась сегодня в поселке Тымовском.

На данный момент известно о девяти погибших, четверо из которых — дети. Еще девять человек пострадали. Среди пострадавших пожарный, который получил травму при разборе завалов. Ему оказали медицинскую помощь, от госпитализации он отказался.

Как сообщил глава региона, дом не был газицифирован, поэтому предварительная версия ЧП — взрыв газового баллона. По неподтвержденной информации, он мог быть объема, который запрещено устанавливать в домах.



На месте трагедии работают 60 спасателей, вместе с ними расследованием уголовного дела занимаются сотрудники регионального Следственного комитета. Председатель СК Александр Бастрыкин уже поручил докладывать ему о ходе дела.

По сообщениям главы Сахалинской области, пострадавшим будет оказана вся необходимая помощь.

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Артем Гафаров