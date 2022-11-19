Завтра КНИТУ-КАИ приглашает всех на день открытых дверей

Завтра, 20 ноября, КНИТУ-КАИ проведет день открытых дверей, куда приглашаются все абитуриенты. Мероприятие пройдет в 8 учебном здании на Четаева, 18а. Начало — 10.00 мск.

В рамках дня открытых дверей представители университета обещают ответить на все актуальные вопросы, связанные с поступлением. Планируется разобрать темы, связанные с ЕГЭ, поговорить о необходимости идти в 10 класс или поступать в колледж.

Напомним, что в конце лета КНИТУ-КАИ вывел на орбиту Земли спутник формата CubeSat-3U — запуск состоялся 9 августа в 8.52 с космодрома Байконур.

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Артем Гафаров