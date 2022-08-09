Спутник КНИТУ-КАИ формата CubeSat-3U выведен на орбиту Земли

Спутник КНИТУ-КАИ формата CubeSat-3U вывели на орбиту Земли — запуск состоялся 9 августа в 8.52 с космодрома Байконур, сообщили в пресс-службе вуза.



Всего с космодрома запустили 16 малых космических аппаратов научно-образовательного проекта программы «Дежурный по планете». Среди них был и спутник «КАИ-1».

Запущенные аппараты выполняют функцию попутной полезной нагрузки при запуске коммерческого зарубежного спутника. Основную и попутную полезные нагрузки вывели на целевые орбиты ракетой-носителем «Союз-2.1б» и разгонным блоком «Фрегат».

Реализация проекта состоялась при поддержке «Роскосмоса», пусковую услугу оказали в подведомственной ему компании «Главкосмос».

Фото: kai.ru

Спутник «КАИ-1» — передали для отправки в космос на космодром в Байконуре 19 июля. Инициатор и руководитель проекта — СУНЦ «Инженерный лицей-интернат КНИТУ-КАИ». Полезная нагрузка реализована студентами и сотрудниками института радиоэлектроники, фотоники и цифровых технологий (ИРЭФ-ЦТ) КНИТУ-КАИ с привлечением учеников СУНЦ «Инженерный лицей-интернат».

Лицеисты смоделировали ситуацию управления малым космическим аппаратом, находящимся на орбите. Через удаленное подключение они управляли его системами, подготавливали и отправляли звуковые файлы, транслируемые на любительских радиочастотах, то есть в FM-диапазоне.

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Маргарита Головатенко