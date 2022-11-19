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За сутки российские войска сбили 10 украинских беспилотников

15:45, 19.11.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
За сутки российские войска сбили 10 украинских беспилотников
Фото: ru.freepik.com

За минувшие сутки российские войска уничтожили 10 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.

— Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой Народной Республики, — сообщили в ведомстве.

Фото: Минобороны России

Всего с начала проведения специальной военной операции сбиты 333 самолета, 177 вертолетов, 2 532 беспилотных летательных аппарата. Уничтожены 388 зенитных ракетных комплексов, 6 705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 273 единицы специальной военной автомобильной техники.

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Артем Гафаров
Происшествия

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