За сутки российские войска сбили 10 украинских беспилотников
За минувшие сутки российские войска уничтожили 10 украинских беспилотников, сообщает Министерство обороны России.
— Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты 10 беспилотных летательных аппаратов противника в районах населенных пунктов Кременная, Новокраснянка Луганской Народной Республики, Новотроицкое, Максимовка, Ольгинка и Угледар Донецкой Народной Республики, — сообщили в ведомстве.
Всего с начала проведения специальной военной операции сбиты 333 самолета, 177 вертолетов, 2 532 беспилотных летательных аппарата. Уничтожены 388 зенитных ракетных комплексов, 6 705 танков и других боевых бронированных машин, 897 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3 599 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 7 273 единицы специальной военной автомобильной техники.
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