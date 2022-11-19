В Севастополь эвакуированы 79 жителей Херсонской области

В Севастополь эвакуированы 79 жителей Херсонской области, многие из которых — жители Новой Каховки, сообщает Минздрав нового региона России. Там рассказали, что город на левом берегу Днепра находится под ежедневными, а порой и непрекращающимися обстрелами со стороны ВСУ.

В Минздраве Херсонской области отметили, что жителям оказывается вся необходимая медицинская помощь. Сейчас граждан временно разместили в санатории «Изумруд».

— Ночью МЧС привезли 79 человек, из них 17 детей и одна беременная женщина. Еще 7 человек должны приехать сегодня. Люди рассказывают, что ВСУ обстреливали даже автобусы с беженцами, — говорится на сайте правительства Севастополя.

Губернатор города уточнил, что пансионат «Изумруд» может принять до 300 человек. Всего Севастополь, в случае необходимости сможет принять до 1000 человек.

Фото: sev.gov.ru

— Работа для всех предстоит большая, особенно для волонтерского штаба. Мы вчера приняли все необходимые нормативные акты, чтобы люди могли получить выплату по 100 тысяч рублей сотрудники МФЦ проведут выездной прием. Кроме того, можно получить жилищный сертификат для того, чтобы рассмотреть возможность приобретения жилья, — рассказал губернатор.

В пансионате работает волонтерский штаб «Мы вместе — Севастополь» — собирает данные о маломобильных, страдающих хроническими заболеваниями людях, чтобы оказать всем необходимую медицинская помощь.

— Люди устали от бесконечных ракетных ударов и разрушений. Нельзя бесконечно жить в страхе. Зато сейчас они в безопасности. Всем эвакуированным оказывается медицинская помощь и психологическая поддержка. Большое спасибо за это Правительству и Минздраву Крым, — отметил глава херсонского Минздрава Вадим Ильмиев.

Кроме того, при содействии регионального Министерства культуры в Крым был эвакуирован исторический музей Каховки. Это нужно, чтобы сохранить историческое и культурное наследие, экспонаты Каховского исторического музея эвакуировали.

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Артем Гафаров