Обнаружены две самые старые и самые далекие галактики

Космический телескоп NASA Джеймса Уэбба обнаружил яркие ранние галактики, которые до сих пор были скрыты от глаз человечества. В том числе была найдена и та, которая, возможно, образовалась всего через 350 миллионов лет после Большого взрыва.

Астрономы заявили, что если результаты подтвердятся, то это недавно обнаруженное скопление звезд превзойдет самую далекую галактику, идентифицированную космическим телескопом Хаббла.

Телескоп Уэбба был запущен в декабре прошлого года. Он указывает на то, что звезды могли образоваться раньше, чем считается сейчас — возможно, уже в течение пары миллионов лет после Большого взрыва.

Фото: wikipedia.org

Последние открытия Уэбба были подробно описаны в Astrophysical Journal Letters международной командой под руководством Рохана Найду из Гарвард-Смитсоновского центра астрофизики. В статье описываются две исключительно яркие галактики, первая из которых образовалась через 350 миллионов лет после Большого взрыва, а другая — через 450 миллионов лет после него.

Два года назад проект, которым руководит российский астрофизик Рашид Сюняев, завершил повторное полное сканирование неба при помощи орбитальной обсерватории «Спектр РГ». На этот раз количество обнаруженных источников рентгеновского излучения выросло почти в два раза.

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Илина Хакимова