Проект Рашида Сюняева по полному сканированию неба завершен

Проект, которым руководит российский астрофизик Рашид Сюняев, завершил повторное полное сканирование неба при помощи орбитальной обсерватории «Спектр РГ». На этот раз количество обнаруженных источников рентгеновского излучения выросло почти в два раза.

«Как и ожидалось, полное количество рентгеновских источников на суммарной карте возросло почти в два раза, примерно до 1000», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди зарегистрированных российским телескопом ART-XC источников обнаружено нескольких десятков ранее неизвестных объектов в Галактике и за ее пределами. В их числе сверхмассивные черные дыры, которые не удавалось заметить из-за толщи холодного газа.

Напомним, о важности проекта в своей колонке для «Реального времени» рассказывал научный руководитель орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» Рашид Сюняев. Он объяснил значение чувствительной карты всего неба в рентгеновских лучах и каталога рентгеновских источников.