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Проект Рашида Сюняева по полному сканированию неба завершен

20:07, 17.12.2020
Проект Рашида Сюняева по полному сканированию неба завершен
Фото: roscosmos.ru

Проект, которым руководит российский астрофизик Рашид Сюняев, завершил повторное полное сканирование неба при помощи орбитальной обсерватории «Спектр РГ». На этот раз количество обнаруженных источников рентгеновского излучения выросло почти в два раза.

«Как и ожидалось, полное количество рентгеновских источников на суммарной карте возросло почти в два раза, примерно до 1000», — говорится в сообщении «Роскосмоса».

Фото: Максим Платонов (архив)

Среди зарегистрированных российским телескопом ART-XC источников обнаружено нескольких десятков ранее неизвестных объектов в Галактике и за ее пределами. В их числе сверхмассивные черные дыры, которые не удавалось заметить из-за толщи холодного газа.

Напомним, о важности проекта в своей колонке для «Реального времени» рассказывал научный руководитель орбитальной обсерватории «Спектр-РГ» Рашид Сюняев. Он объяснил значение чувствительной карты всего неба в рентгеновских лучах и каталога рентгеновских источников.

Общество Татарстан
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