NASA запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб»

Сегодня состоялся запуск ракеты-носителя. Ariane 5 стартовала с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб» с космодрома Куру во Французской Гвиане. Прямая трансляция прошла на сайте NASA.

Ракета доставит телескоп на орбиту. После этого телескоп к концу февраля должен будет занять вторую точку Лагранжа системы Солнце — Земля, находящуюся на расстоянии около 1,6 млн километров от планеты. «Джеймс Уэбб» в перспективе займет место орбитального телескопа Hubble, запущенного США в апреле 1990 года. Аппарат будет изучать древнейшие во Вселенной звезды и галактики, сформировавшиеся после Большого взрыва, и заниматься поиском потенциально пригодных для жизни планет.

Ранее сообщалось, что «Роскосмос» отправит единственную женщину-космонавта в России Анну Кикину на американском корабле Crew Dragon в 2022 году.

Дарья Акимова