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В УФСИН Татарстана прошло совещание по вопросу строительства нового следственного изолятора в Казани

20:18, 18.11.2022
В УФСИН Татарстана прошло совещание по вопросу строительства нового следственного изолятора в Казани
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Марат Айзатуллин принял участие в рабочем совещании по вопросам строительства нового следственного изолятора

Министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана Марат Айзатуллин принял участие в рабочем совещании по вопросам строительства нового следственного изолятора.

Мероприятие прошло на строительной площадке будущего СИЗО в Авиастроительном районе Казани под руководством заместителя начальника УФСИН РФ по РТ Рафаэля Хусаинова.

Новое режимное учреждение возводится согласно Федеральной целевой программе «Развитие уголовно-исполнительной системы (2018—2030 годы)». Объект позволит решить в ближайшем будущем проблему перелимита следственных изоляторов республики.

Новый следственный изолятор (СИЗО) в Казани на тысячу мест обойдется более чем в 6 миллиардов рублей. В стоимость входит само строительство (5,8 миллиарда), проект (137,2 миллиона) и услуги по исполнению функций технического заказчика и по строительному контролю на объекте (55,2 миллиона рублей).

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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