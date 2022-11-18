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Бюджет Татарстана на 2023 год приняли с дефицитом в 27,1 миллиарда рублей — это много или мало?

18:00, 18.11.2022
Бюджет Татарстана на 2023 год приняли с дефицитом в 27,1 миллиарда рублей — это много или мало?

Сегодня Госсовет Татарстана принял во II чтении закон о бюджете республики на 2023—2025 годы. Его направили на подпись президенту республики Рустаму Минниханову. Так, дефицит на следующий год составит 27,1 млрд рублей.

В целом, бюджет выглядит так:

  • Так, в следующем году доходы составят 343,8 млрд рублей, расходы — 370,9 млрд, дефицит — 27,1 млрд рублей.
  • В 2024 году доходы достигнут 367,3 млрд рублей, расходы — 394,5 млрд, дефицит — 27,2 млрд.
  • В 2025 году доходы планируются на уровне 366,9 млрд рублей, расходы — 394,2 млрд, дефицит — 27,4 млрд.

Бюджет Татарстана на 2023 год приняли с дефицитом 27,1 миллиарда рублей — это:

  • $448,8 миллиона или €433,9 миллиона по курсу на сегодня.
  • Шесть дефицитов бюджета Казани на 2022 год — в этом году он составит 4,5 миллиарда рублей.
  • 49 долгов Набережных Челнов перед Татарстаном — 551 миллион рублей.
  • 2,2 размера фактических расходов на оплату труда работникам муниципальных учреждений Казани за I полугодие 2022 года — 12,1 миллиарда рублей.
  • Столько же готовы направить на строительство школ и детских садов в Сочи до 2025 года.
  • 73,05% от дефицита бюджета Татарстана на 2022 год — согласно последним изменениям, он достигнет 37,1 миллиарда рублей.
  • Почти два дефицита бюджета Башкирии на 2023 год — 14,5 миллиарда рублей.
  • 1/5 от дефицита бюджета Санкт-Петербурга на следующий год — 146,8 миллиарда рублей.
  • Девять дефицитов бюджета Курганской области на 2023 год — 3 миллиарда рублей.
  • Чуть меньше суммы, которую направят в регионы на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет — 27,5 миллиарда рублей.

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Дарья Пинегина
ЭкономикаБюджет Татарстан

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