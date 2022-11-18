Бюджет Татарстана на 2023 год приняли с дефицитом в 27,1 миллиарда рублей — это много или мало?
Сегодня Госсовет Татарстана принял во II чтении закон о бюджете республики на 2023—2025 годы. Его направили на подпись президенту республики Рустаму Минниханову. Так, дефицит на следующий год составит 27,1 млрд рублей.
В целом, бюджет выглядит так:
- Так, в следующем году доходы составят 343,8 млрд рублей, расходы — 370,9 млрд, дефицит — 27,1 млрд рублей.
- В 2024 году доходы достигнут 367,3 млрд рублей, расходы — 394,5 млрд, дефицит — 27,2 млрд.
- В 2025 году доходы планируются на уровне 366,9 млрд рублей, расходы — 394,2 млрд, дефицит — 27,4 млрд.
Бюджет Татарстана на 2023 год приняли с дефицитом 27,1 миллиарда рублей — это:
- $448,8 миллиона или €433,9 миллиона по курсу на сегодня.
- Шесть дефицитов бюджета Казани на 2022 год — в этом году он составит 4,5 миллиарда рублей.
- 49 долгов Набережных Челнов перед Татарстаном — 551 миллион рублей.
- 2,2 размера фактических расходов на оплату труда работникам муниципальных учреждений Казани за I полугодие 2022 года — 12,1 миллиарда рублей.
- Столько же готовы направить на строительство школ и детских садов в Сочи до 2025 года.
- 73,05% от дефицита бюджета Татарстана на 2022 год — согласно последним изменениям, он достигнет 37,1 миллиарда рублей.
- Почти два дефицита бюджета Башкирии на 2023 год — 14,5 миллиарда рублей.
- 1/5 от дефицита бюджета Санкт-Петербурга на следующий год — 146,8 миллиарда рублей.
- Девять дефицитов бюджета Курганской области на 2023 год — 3 миллиарда рублей.
- Чуть меньше суммы, которую направят в регионы на предоставление ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет — 27,5 миллиарда рублей.
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Дарья ПинегинаЭкономикаБюджет Татарстан
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