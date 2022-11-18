Бюджет Татарстана на 2023 год приняли с дефицитом в 27,1 миллиарда рублей — это много или мало?

Сегодня Госсовет Татарстана принял во II чтении закон о бюджете республики на 2023—2025 годы. Его направили на подпись президенту республики Рустаму Минниханову. Так, дефицит на следующий год составит 27,1 млрд рублей.

В целом, бюджет выглядит так:

$448,8 миллиона или €433,9 миллиона по курсу на сегодня .

Шесть дефицитов бюджета Казани на 2022 год — в этом году он составит 4,5 миллиарда рублей.

49 долгов Набережных Челнов перед Татарстаном — 551 миллион рублей.

2,2 размера фактических расходов на оплату труда работникам муниципальных учреждений Казани за I полугодие 2022 года — 12,1 миллиарда рублей.

Столько же готовы направить на строительство школ и детских садов в Сочи до 2025 года .

73,05% от дефицита бюджета Татарстана на 2022 год — согласно последним изменениям, он достигнет 37,1 миллиарда рублей.

Почти два дефицита бюджета Башкирии на 2023 год — 14,5 миллиарда рублей.

1/5 от дефицита бюджета Санкт-Петербурга на следующий год — 146,8 миллиарда рублей.

Девять дефицитов бюджета Курганской области на 2023 год — 3 миллиарда рублей.